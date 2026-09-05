Уиткофф и Кушнер пообедали в Москве перед встречей с Путиным

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, прибывшие в Москву с мирной инициативой по Украине, были замечены за обедом в одном из столичных ресторанов.
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