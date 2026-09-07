FT: к 2040 году Россия может получить под контроль 36% мировой добычи урана

К 2040 году Россия может контролировать до 36% мировой добычи урана с учетом зарубежных рудников. Такой сценарий описал в своем первом докладе Центр стратегического преимущества (CSA), пишет Financial Times.
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