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Экс‑советник Кучмы: гражданская война на Украине начнется с Закарпатья

Экс‑советник Кучмы: гражданская война на Украине начнется с Закарпатья

РИАМО - 14 ноя. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что гражданская война в стране начнется с Закарпатья из-за политики нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

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