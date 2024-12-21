Разрыв по шву: как в наступающем году изменятся отношения с «союзниками» всей Украины и лично Зеленского

Учитывая крайнюю зависимость Украины от подпитки извне, можно сказать, что в последние дни подводится черта под предыдущим периодом её существования и открывается новая глава, которая будет про совсем беспросветную нищету и безысходность.
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