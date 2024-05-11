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Петербургский дневник

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«Зенит» прокомментировал слухи о завершении карьеры Фернандеса

«Зенит» прокомментировал слухи о завершении карьеры Фернандеса

Тренер клуба находится в постоянном контакте с футболистом Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал слухи о возможном завершении профессиональной карьеры защитником «сине-бело-голубых» Марио Фернандесом.

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