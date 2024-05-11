«Зенит» прокомментировал слухи о завершении карьеры Фернандеса

Тренер клуба находится в постоянном контакте с футболистом Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал слухи о возможном завершении профессиональной карьеры защитником «сине-бело-голубых» Марио Фернандесом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии