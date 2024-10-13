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Тихонов о начале матча с «Родиной» в 20:00: «Те, кто так поступают, будут в Красноярске играть в 8 утра по Москве. Пусть люди почувствуют» 

Игра состоялась в рамках 14-го тура Мелбет Первой лиги. – Начало матча – в полночь по красноярскому времени.

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