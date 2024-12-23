Строить меньше и дольше

Несмотря на резкое падение спроса, девелоперы и банки не собираются снижать цены на новостройки. Их рецепт выживания — сокращение объемов строительства и создание дефицитаОЛЕГ ЕЛКОВ/ТАСС Объемы ввода многоквартирного жилья в прошлом году были на уровне 2015 годачитайте на monocle.