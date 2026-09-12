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Мировое обозрение

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Президент Ирландии заявила Трампу о недопустимости «нормализации войны»

Президент Ирландии заявила Трампу о недопустимости «нормализации войны»

Президент Ирландии Кэтрин Коннолли использовала встречу с Дональдом Трампом в Дублине, чтобы озвучить позицию, которую в ирландском обществе сегодня разделяют очень многие.

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