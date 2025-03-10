Подполье: ВС РФ нанесли удар по месту расположения иностранных инструкторов

Удар по гостиничному комплексу в пригороде Николаева, в котором располагались иностранные военные инструкторы, нанесли вооруженные силы России (ВС РФ), сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 10 марта в своем Telegram-канале.
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