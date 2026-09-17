Таро-прогноз на выходные 19 и 20 сентября: кому откроется горькая правда, а кто исполнит мечту

Выходные 19 и 20 сентября, предшествующие Дню осеннего равноденствия, по прогнозу таролога Маргариты Коломойченко, принесут большинству знаков зодиака заряд продуктивности и сил.
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