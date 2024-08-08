В Челябинской области в три раза выросло число отравлений спиртом

В Челябинской области в три раза увеличилось количество отравлений спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора со ссылкой на данные первого полугодия 2024 года по сравнению с информацией за аналогичный период 2023 года.
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