В Челябинской области в три раза выросло число отравлений спиртом

В Челябинской области в три раза увеличилось количество отравлений спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора со ссылкой на данные первого полугодия 2024 года по сравнению с информацией за аналогичный период 2023 года.