SHOT: у замглавы Генштаба Шамарина нашли квартиру за 12 млн в Подмосковье

Задержанный начальник Главного управления связи (ГУС) ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин владеет квартирой в подмосковном Подольске стоимостью порядка 12 млн рублей, о чем сообщает Telegram-канал SHOT.
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