Вячеслав Ионицэ: "Ипотека в Молдове стала возможной. Цены не упадут, не мечтайте"

В ходе программы «7 дней» экономический аналитик Вячеслав Ионицэ заявил, что количество потребительских и ипотечных кредитов, взятых молдаванами, растет, и это свидетельствует о положительной динамике доступности жилья.
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