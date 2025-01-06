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Прокуратура Амстердама о ситуации с Промесом: «Воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов и ожидаем судебного разбирательства в Дубае»

Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января.

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