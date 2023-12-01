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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин остался без голов в 5 матчах подряд. У него 2 передачи, 5 бросков и «минус 2» за 14:45 с «Анахаймом»

Капитан «Вашингтона» отметился 2 результативными передачами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:4).

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