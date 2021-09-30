Нелегальных мигрантов снова "пожалели", а кто пожалеет Россию и русских?

Позитив для оптимистовПолитикаНелегальных мигрантов снова "пожалели", а кто пожалеет Россию и русских? «Люди, события, факты» - вы делаете те новости, которые происходят вокруг нас. А мы о них говорим.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим Маркинв Японии на стройках только местные работают, ни одного китайца, не говоря о прочих ..NatalyСогласно данным отечественных чиновников и агентства Россотрудничество, на 2020 год за рубежом проживало до 30 миллионов этнических русских, а также их потомков. В каких странах находятся самые крупные русские диаспоры?оединенные Штаты США – страна, приютившая более 3,1 млн выходцев из России. Как правило, в Америке под русскими подразумеваются все люди, которые знают или говорят на русском языке независимо от нации: евреи, татары, чеченцы, казахи, украинцы и т.д. Русская диаспора в США – это все жители постсоветского пространства. Больше всего переселенцев в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Новой Англии, юго-восточных штатах и на западном побережье страны. Специалисты выделяют 3 волны эмиграции в Америку: после Октябрьской революции, после развала Советского Союза и с 2014 года. Значительная часть русских американцев, эмигрировавших в советское время, изменили свои фамилии на американский лад. Например, российское происхождение имеют Сигаловичи (Стивен Сигал), Мироновы (Хелен Миррен) и Куницины (Мила Кунис). Германия Еще одна предпочтительная для эмигрантов страна, насчитывающая более 2,2 млн русских. Под ними здесь также подразумевают всех выходцев из Восточной Европы и Центральной Азии После арабов и прибалтов уроженцы СССР занимают третье место в числе всех мигрантов Германии – 16%. Однако подавляющее большинство из них составляют этнические немцы и евреи, жившие в Советском Союзе. Таким образом, самих русских здесь мало, хотя русский язык знают многие. Канада 622 тысячи выходцев из России по данным 2016 года – 1,6% из всего населения страны. Больше всего местных эмигрантов в Онтарио, Британской Колумбии и Альберте. Из числа известных людей можно выделить канадского физика Майкла Волкова, доказавшего существование нейтронных звезд или актрису Памелу Андерсон с русскими корнями. Израиль Страна, в которой на русском языке говорят 20% населения. Самих этнических русских здесь немного, а вот советских евреев более 1 миллиона человек. В стране работают русскоговорящие СМИ, а политики сохраняют тёплые отношения с Россией. Тем не менее, некоторые евреи относятся к русскому языку, как к проклятию. Так еврейский писатель Владимир Жаботинский писал: «Для большинства из нас Россия давно стала чужой страной и нам всё равно, что в ней происходит. Но мы не можем забыть языка. Против своей воли мы просматриваем русские новости и прислушиваемся к русской речи. Язык приговорил нас быть русскими, хотя судьба этого народа беспокоит нас не больше, чем прошлогодний снег.» Аргентина По неофициальным данным, в Аргентине проживают более 300 тысяч выходцев из Российской империи – это крупнейшая диаспора российской нации в Южной Америке. Языком владеет всего треть из этого числа. За исключением старообрядцев и казаков, мигранты в Аргентине живут разобщенно и особого интереса не представляют. Русские диаспоры в бывших республиках СССР Крупная диаспора русских расположена в Украине. Правда, сегодня их численность украинские власти скрывают. За вычетом Крыма и Донбасса, население страны в 2021 году составляет 37 млн человек. По данным электронной переписи, украинцами себя считают только 75% населения. Кроме национальных меньшинств, из 25% значительная часть является по происхождению русскими. Вероятно, крупнейшей диаспорой в мире можно считать казахстанских русских – 3,4 миллиона человек. Это более 18% населения страны. Немало наших соотечественников находятся в Узбекистане – 809 тысяч человек, большинство живёт в столице Ташкенте. Наибольшая доля русских за границей сосредоточена в Латвии – 550 тысяч человек или 27% населения, а также в Эстонии – 320 тысяч человек или 25% населения.Александр ГоловиновСогласен полностью с автором статьи. Болезни человека и общества лучше упреждать, чем лечить, нужно менять пока не поздно политику государства в отношении мигрантов: ограничивать их численность, сроки пребывания, ужесточить получение ВНЖ и гражданства в РФ.Nataly(С)от сюда https://history.wikireading.ru/52180 Эмигранты из своих маленьких нищих республик, они едут в громадную богатую Россию не от хорошей жизни. Многие из них становятся хорошими гражданами России, полезными работниками и ценными специалистами. Дай им возможность честно работать – они так и поступят. Но большинство кавказцев попадают в царство коррупционных схем и вынуждены быть лояльными главам «своих» кланов. Они этого не выбирают, так устроена жизнь. Беда не в кавказцах, а в характере нашей собственной политической «элиты». Ведь эта «элита» как была, так и осталась компрадорской. В стране, где почти весь правящий класс хранит деньги, учит своих детей и регулярно отдыхает за границей, коренной россиянин, особенно этнический русский, вызывает подозрение. Русский патриот, который ценит свое происхождение, любит Россию, который отдыхает в деревне, из которой вышли его предки, и хочет учиться и работать в России, слишком откровенно «не такой». Не похожий на хозяев жизни по своей психологии и поведению. А кавказец больше похож на эту «элиту», потому что живет в России только частично. Он «вписывается». Кавказец служит не России, а начальнику, – как некогда немец служил не России, а Романовым. Кавказцы более работоспособны, меньше пьют вина, более дешевы? Несомненно. Но ведь русским никто и не дает особых шансов. Кто пытается ввозить в Москву и Петербург жителей маленьких городков и деревень Русской равнины? Приложить бы для этого треть усилий, затрачиваемых сегодня на поддержку эмиграции с Кавказа, а потом уже и судить о конкурентных возможностях русских. Но ведь пока делается только прямо противоположное. Не испытывая к кавказцам никаких недобрых чувств, я четко вижу: страна «уплывает» от «нас» к «ним». Вот магазинчик, где я студентом покупал вино, хлеб и сыр для пирушки в Институте археологии. В нем торговали крикливые псковские тетушки, а теперь заправляют люди с характерной внешностью, говорящие по-русски с акцентом. На общественном транспорте трудно найти русского шофера. В Москве в некоторых районах не встретишь русского лица. А если и встретишь… одному моему знакомому азербайджанцы, его новые соседи по подъезду, сказали вполне однозначно: – Мы тебя уважаем, Константиныч… Ты не как другие русские, ты пьяным почти не бываешь… В Петербурге я живу в двух шагах от мечети… И по пятницам стараюсь не выходить из дома: все запружено людьми, которые по-русски говорят плохо, да и не хотят говорить. Шесть лет назад среди моих студентов кавказцев были единицы. Теперь – почти треть. Молодежи я говорю, что самое сложное впереди: скоро сыны Кавказа не только будут занимать ниши непрестижного тяжелого труда. Они начнут конкурировать за места организаторов производства и интеллектуальной элиты. А в непрестижные области экономики начнут вытеснять уже русских. Состоится ли «Русская Россия», свободная от любого «засилья» любых, пусть самых чудесных, самых трудолюбивых и самых трезвенных иноземцев и инородцев? Не «без них» (я этого не говорил); а именно без засилья, без экономического всевластия любых, самых замечательных диаспор? Говоря откровенно, я в этом далеко не уверен. Но будущее России зависит от того, будет ли у нас национальное и притом национально ориентированное правительство. Будет ли у нас в России заправлять общественный слой, члены которого заведут имения в Тверской и Арзамасской губерниях, а не в Оверни, и построят дома не в Лондоне, а в Пскове. Чьи дети будут вспоминать жизни на дачах в Ростовской и Воронежской областях и мечтать о поступлении в Московский университет. Чьи деньги будут вложены в производства, расположенные вдоль трасс между Ярославлем и Иваново, в промзонах вокруг Ростова и Казани. ТАКАЯ элита не будет осознавать себя временными жителями страны, в которой они родились. ТАКАЯ элита просто не допустит никакого иноземного «засилья», в чем бы оно ни выражалось. Ей будет не нужен этот удобный кавказец. Сегодня национальной элиты в России нет. Именно поэтому в России начинается засилье кавказцев. Начинается новый компрадорский период.NatalyМало кто задумывается, что сейчас, именно в данный момент, роддомы Москвы переполнены мамочками-мигрантками. Эта серьезная проблема уже давно нависла над столицей, просто о ней стараются не говорить. И решения этому пока не существует. Для ознакомления - это граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Молдовы, Армении. Однако врачебная этика остаётся этикой перед любым человеком, не взирая на его национальное происхождение. Представьте: женщину привезли со схватками, где ей требуется срочная помощь. Врачи в такой ситуации никогда не отказывают (не имеют права). Мед работники эту готовую и действующую их схему раскусили не сразу, но потом, когда инокультурные гражданки переполнили московские больницы, тем самым вытеснили русских мамочек, тогда все поняли, что все женщины из Средней Азии придерживаются определенной тактики. Если женщина только забеременела, ей следует встать на учёт на женскую консультацию, посещать гинеколога, постоянно сдавать различные анализы, четко соблюдать врачебные рекомендации. Но всего этого не провернёшь, не имея документов. А зачастую приезжие на заработки женщины не имеют документов на прописку, на регистрацию, нет полиса, медицинских страховок, элементарного паспорта порой нет. Вот она приехала, сейчас прям тут родит, документов нет - ну не оставлять же человека в таком состоянии на улице. Поэтому врачи делают своё дело. Требовать деньги за оказанные услуги они не имеют права (они же при исполнении, получают за свою работу зарплату и так далее). В общем, обязаны предоставить любой пациентке в критической ситуации профессиональную медицинскую помощьВ основном, московские беременные женщины, прежде чем вставать на учёт, присматриваются к родильной клинике, и многим не нравится, что врачи берутся за всех подряд. Приезжих женщин даже не проверяют на различные заболевания. Как понять, что она не заразна, если вот-вот родит? Эти случаи просто небезопасны, поэтому сами москвичи стараются обращаться за помощью в частные родильные дома. Тут за просто так никто ничего делать не будет, всех отправляют в государственные учреждения. Поэтому в таких клиниках всегда стерильно, стильно и современно. Их количество успешно растёт за счёт активного спроса богатых московских будущих мамочек. Но за удовольствие приходится не мало платить. Не многие могут себе позволить рожать в частных клиниках. Остаются государственные, тут ты можешь поблагодарить своих акушеров «спасибом» и тортом. Моя московская подруга - молодая мама, рожала в окружении этих азиатских женщин. Как она потом рассказывала, они абсолютно не говорят по-русски. Даже не понимают. Позже выяснилось, что иностранки всё понимают и даже вполне могут разговаривать на русском. Это опять их удачный план, чтобы не объяснять бестолковому акушеру, почему нет документов, откуда родом, почему именно эта клиника и так далее. Не получится узнать у клиентки даже об её состоянии, имеются ли у неё в данном случае инфекционные заболевания. Не понимать языка намного проще. Поэтому завести дружеские знакомства с азиатками-мамочками моя подруга так и не смогла. Другой вопрос, что дети рождаются с различными патологиями. Малышам требуется медицинское вмешательство, а это время и большие расходы. Врожденные недомогания лечат в больнице, поэтому такие пациенты подолгу лежат и занимают больничные койки. Для них консультации и лечение проходит бесплатно, оплачивает московский городской бюджет, то есть мы с вами. .ОлегВьезд мигрантов в Россию следует ограничить, в последующем запретить. России нужна программа развития, а не временного расселения иностранных граждан.NatalyМне не очень понятно, почему 15 июня не наступил долгожданный час Х, когда нелегалов, не сумевших легализоваться, отправили бы в их родные страны. Но помните, что мы услышали из этих стран, где продолжают унижать русских людей и куда должны были массово вернуться мигранты? "Подождите, не возвращайте их, у нас тут сразу социальный взрыв случится, мы не сможем их всех обеспечить работой". А тут наши чиновники заявляют, что у нас в стране невозможно реализовать грандиозные проекты без 3 миллионов мигрантов. Эта проблема действительно существует? Или это некий миф о том, что, кроме мигрантов, никто больше не сможет выполнять грязную, тяжёлую и неприятную работу? – Тут я бы назвала несколько причин. Первая из них – непростая демографическая ситуация, которая сложилась в нашей стране. У нас не просто происходит сокращение численности населения, а по большей части сокращение отмечается среди граждан трудоспособного возраста. Понятно, что у нас не хватает рабочих рук, и эта проблема год от года только усугубляется. Вторая причина – в том, что наши граждане отвыкли выполнять непрестижную работу, из выпускников строительных колледжей на стройку идёт работать меньше половины. Да и вообще ценность рабочего труда у нас очень понижена. – Но здесь есть одно маленькое но. Как-то очень быстро те мигранты, которых к нам привозят работать в строительстве, начинают трудиться в совершенно иных сферах: они устраиваются на работу курьерами в доставку или ещё куда-нибудь. А на стройке, получается, освобождаются места, и вот уже надо завозить новых мигрантов... Кроме того, у мигрантов заметно сменились приоритеты. Если раньше они приезжали к нам, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, оставшиеся дома, то теперь их уже другое интересует: они покупают здесь не только машины, но и недорогие квартиры и прописку… Но более серьёзной для нас проблемой становится преступность среди мигрантов, о чём нам постоянно сообщает криминальная хроника. Хотя как-то странно относится к ним наша правоохранительная система. Согласно недавно опубликованной информации МВД, на территории России находится примерно 700 тысяч нелегальных мигрантов. При этом с начала года преступность среди "гостей" выросла на 5%. Обе цифры, говоря откровенно, вызывают сомнения, тем не менее это тоже повод вернуться к разговору о тех, кто приехал к нам на заработки и продолжает диктовать свои законы. "Это бомба, которую под нас подложили. И она рванёт", – говорят эксперты. Между тем резонансных событий, фигурантами которых оказываются мигранты, меньше не становится. Буквально на днях "гости" из Средней Азии умудрились срезать и продать кабель правительственной связи. Да и новости о массовых драках и разборках с участием мигрантов появляются с пугающей регулярностью.как трудно русским получить гражданство России. Но почему-то "гостям" из бывших советских республик с этим справиться легче. Да и в целом у этих людей совершенно другой подход к нашей стране, но каким-то магическим образом они всё равно получают гражданство. Они приезжают к нам в Россию, чтобы получить от неё всё. Поэтому эти "гости" вгрызаются в нашу страну зубами. Цепляются за неё когтями. Выгнать сложно даже тех, кто совершает преступления. Они всё равно, даже нелегально, получают у нас работу и начинают чувствовать себя здесь хозяевами.Комментировать
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