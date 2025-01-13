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Царьград

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Пенсионерке с непростой судьбой выделили соцвыплату на жилье в Москве

Пенсионерке с непростой судьбой выделили соцвыплату на жилье в Москве

Пресненский суд Москвы обязал департамент городского имущества выделить социальную выплату на жилье Елизавете Михайловой, пенсионерке, родившейся в ссылке.

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