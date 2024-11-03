Британские ученые открыли ящик Пандоры: ИИ определяет дату смерти по ЭКГ

— старший репортер по вопросам здравоохранения в Mailonline. Сотни британцев, начиная с середины следующего года, смогут узнать приблизительную дату своей смерти с помощью "калькулятора смерти на основе искусственного интеллекта (ИИ)".
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