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Британские ученые открыли ящик Пандоры: ИИ определяет дату смерти по ЭКГ

Британские ученые открыли ящик Пандоры: ИИ определяет дату смерти по ЭКГ

— старший репортер по вопросам здравоохранения в Mailonline. Сотни британцев, начиная с середины следующего года, смогут узнать приблизительную дату своей смерти с помощью "калькулятора смерти на основе искусственного интеллекта (ИИ)".

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