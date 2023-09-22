Эль-Ниньо и Ла-Нинья: что это такое?

Согласно официальным данным, в Тихом океане сейчас происходит явление Эль-Ниньо. Поскольку этим летом ожидаются более жаркие и засушливые условия, пришло время вспомнить об Эль-Ниньо и о том, как его сестра, Ла-Нинья, вписывается в эту ситуацию.