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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Эль-Ниньо и Ла-Нинья: что это такое?

Согласно официальным данным, в Тихом океане сейчас происходит явление Эль-Ниньо. Поскольку этим летом ожидаются более жаркие и засушливые условия, пришло время вспомнить об Эль-Ниньо и о том, как его сестра, Ла-Нинья, вписывается в эту ситуацию.

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