Герои голосуют на избирательных участках в Екатеринбурге. Герои России принимают участие в выборах Президента России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Мокрушин
Все кто проголосовал за Путина - Герои!
Ответить
16 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Герои голосуют на избирательных участках в Екатеринбурге. Герои России принимают участие в выборах Президента России.
Свежие комментарии