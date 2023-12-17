Аналитики «прикинули» процент потерь рабочих мест из-за внедрения ИИ

Более трети (37%) бизнес-лидеров заявляют, что в 2023 году ИИ заменил часть их работников. Около 44% владельцев компаний планируют увольнения в 2024 году из-за возросшей эффективности нейросетей, реализованных в различных приложениях, ориентированных на бизнес, согласно отчету от ResumeBuilder.