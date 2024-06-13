Беглов: «Наш священный долг – обеспечить бойцов всем необходимым»

Губернатор Петербурга встретился с участниками СВО и их семьями в Петропавловской крепости В День России губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с участниками СВО и их семьями в Петропавловской крепости.
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