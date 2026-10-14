«Мы сожжём их НПЗ»: в Киеве взбесились из-за нефтяной сделки Трампа и Путина

Путин и Трамп уделили значительное внимание урегулированию на Украине Фото: Блокнот Зеленский потребовал зеркального перемирия после сделки Путина и Трампа по дизелю Дональд Трамп заявил о договорённости с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на мировой рынок.