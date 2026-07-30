Открытый интерес по биткоину достиг максимума за два месяца: Binance стала лидером по притоку новых позиций

Рынок биткоин-деривативов демонстрирует заметное оживление. За последние 30 дней объем открытого интереса (Open Interest) вырос до максимального уровня более чем за два месяца, сигнализируя о возвращении капитала и повышении активности участников после спада, наблюдавшегося в июне.