Бурлак со спиннингом или случай на рыбалке

Однажды певца-акына спросили: «Как ты слагаешь свои песни?» «Что вижу, о том и пою», - ответил он. Побывав в разных местах Советского Союза в детском или взрослом возрасте, я тоже «пою» о том, что видел там интересного и что со мной приключилось.
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