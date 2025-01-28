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Мы из Советского Союза

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Бурлак со спиннингом или случай на рыбалке

Бурлак со спиннингом или случай на рыбалке

Однажды певца-акына спросили: «Как ты слагаешь свои песни?» «Что вижу, о том и пою», - ответил он. Побывав в разных местах Советского Союза в детском или взрослом возрасте, я тоже «пою» о том, что видел там интересного и что со мной приключилось.

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