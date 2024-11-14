РБК узнал о новой демографической стратегии властей

Власти подготовили проект стратегии по семейной и демографической политике на период до 2036 года, которая в том числе предполагает совершенствование правил предоставления маткапитала, повышение эффективности выплаты алиментов и введение наград для дедушек и бабушек, у которых много внуков, пишет РБК.