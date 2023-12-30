В Турции частный самолет выехал за пределы ВПП при посадке в аэропорту

В Турции частный самолет, вылетевший из Стамбула, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту города Диярбакыр на юго-востоке страны, к месту происшествия направлены группы помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии