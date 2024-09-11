Проверять законность сделок с жильем в России собрались по-новому — правительственная комиссия по законопроектной деятельности разрешила Росинфомониторингу запрашивать сведения о недвижимости втайне от ее владельцев.
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