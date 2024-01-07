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Гурьянов дебютировал за «Нэшвилл»: 2 броска и 1 хит за 14:27 с «Далласом»

Форвард принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3).  26-летний россиянин (14:27, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также применил 1 силовой прием.

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