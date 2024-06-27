Волонтёры собрали в Крыму более 300 мешков мусора

Некоммерческая организация Центр Чистой Природы 12-15 провела волонтёрский лагерь в Республике Крым. Целью мероприятия были уборка мусора, защита природных территорий горного Крыма и Южного побережья, а также экопросвещение населения.
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