В Авдеевке устроили ад, фронт зашевелился. Идёт наступление, о котором не пишут в сводках СВО

РУССКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ НАЧАЛА АКТИВНО "УТЮЖИТЬ" УКРЕПЫ ВСУ В АВДЕЕВКЕ. ФОТО: TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBAL LOOK PRESS В Николаевской области "Искандеры" поразили склад с натовскими крылатыми ракетами, а на Запорожском направлении украинская армия применяет кассетные боеприпасы.