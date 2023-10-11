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Закон и Порядок

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В Авдеевке устроили ад, фронт зашевелился. Идёт наступление, о котором не пишут в сводках СВО

РУССКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ НАЧАЛА АКТИВНО "УТЮЖИТЬ" УКРЕПЫ ВСУ В АВДЕЕВКЕ. ФОТО: TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBAL LOOK PRESS В Николаевской области "Искандеры" поразили склад с натовскими крылатыми ракетами, а на Запорожском направлении украинская армия применяет кассетные боеприпасы.

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