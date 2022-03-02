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"Даже по камерам не найдешь": вандалы "подняли на уши" весь крупный район Владивостока

"Даже по камерам не найдешь": вандалы "подняли на уши" весь крупный район Владивостока

В социальной сети Instagram ozelen.vl (12+) озеленители Владивостока рассказали о том, как неизвестные вандалы буквально подняли на уши весь крупный район города.

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