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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Аналитик объяснил, почему Dragon Age: The Veilguard оказалась лишь на шестом месте в топ...

Аналитик объяснил, почему Dragon Age: The Veilguard оказалась лишь на шестом месте в топ...

Аналитик объяснил, почему Dragon Age: The Veilguard оказалась лишь на шестом месте в топе по продажам за октябрьВ конце прошлого месяца состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard, которая, согласно отчету Circana, попала на шестое место в топе самых продаваемых игр октября в США.

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