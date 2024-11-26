Аналитик объяснил, почему Dragon Age: The Veilguard оказалась лишь на шестом месте в топ...

Аналитик объяснил, почему Dragon Age: The Veilguard оказалась лишь на шестом месте в топе по продажам за октябрьВ конце прошлого месяца состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard, которая, согласно отчету Circana, попала на шестое место в топе самых продаваемых игр октября в США.