Военнообязанных граждан Украины призвали явиться в центры комплектования

На Украине напомнили гражданам страны о конституционном долге.Согласно представленной информации начальником пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимиром Фитьо, всем военнообязанным гражданам Украины приказали явиться в территориальные центры комплектования.
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