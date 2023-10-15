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Военнообязанных граждан Украины призвали явиться в центры комплектования

Военнообязанных граждан Украины призвали явиться в центры комплектования

На Украине напомнили гражданам страны о конституционном долге.Согласно представленной информации начальником пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимиром Фитьо, всем военнообязанным гражданам Украины приказали явиться в территориальные центры комплектования.

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