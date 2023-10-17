Франция стала пленницей влияния Ближнего Востока: гражданская война надвигается

Влияние и противостояние диаспор ставит под угрозу государственность Франции, пишет Causeur. Поскольку и Израиль, и арабский мир давно обзавелись общинами во Франции, любой конфликт на Ближнем Востоке воспроизводится во французской среде.
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