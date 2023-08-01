ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • ONIX
    ///В данном случае у этой особи отсутствует восприятие нормы отношений. ///Дефективная,я тебе обязательно это  вспомн...Гинеколог обвинил...
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    Дефективная,я нормально общаюсь на иных темах,а не отвечает только ваше стадо,на темах,где бабам вечно недодают Ваши ...Гинеколог обвинил...

Мы с мужем едва сводили концы с концами, экономили на всем, а потом я узнала правду, которая шокировала меня

Мы с мужем едва сводили концы с концами, экономили на всем, а потом я узнала правду, которая шокировала меня

Мы с мужем прожили вместе одиннадцать лет. Казалось бы, достаточный срок, чтобы хорошо узнать друг друга, и я была уверена в том, что знаю Васю как свои пять пальцев.

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Комментарии
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Элина Морозова
С наследством человек имеет право  поступать на собственное усмотрение, продать , подарить... А вод доход от  аренды наследственной собственности считается частным предпринимательством. С него  по закону надо платить налоги. И если это происходит в браке- то считается семейным доходом.  А вот скаредность и крохоборство очень неприглядная черта. И на мой взгляд граничит с психическим заболеванием. Жить во лжи и экономить на собственных детях- последнее дело.   Теперь будет  платить алименты на двоих детей.
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16 час.
Майя Maja
Да уж...ту т явно болезнью попахивает. Грех стяжательства в христианской этике один из семи смертных грехов((
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9 час.

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