Мы с мужем едва сводили концы с концами, экономили на всем, а потом я узнала правду, которая шокировала меня

Элина Морозова

С наследством человек имеет право поступать на собственное усмотрение, продать , подарить... А вод доход от аренды наследственной собственности считается частным предпринимательством. С него по закону надо платить налоги. И если это происходит в браке- то считается семейным доходом. А вот скаредность и крохоборство очень неприглядная черта. И на мой взгляд граничит с психическим заболеванием. Жить во лжи и экономить на собственных детях- последнее дело. Теперь будет платить алименты на двоих детей.