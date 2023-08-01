Мы с мужем прожили вместе одиннадцать лет. Казалось бы, достаточный срок, чтобы хорошо узнать друг друга, и я была уверена в том, что знаю Васю как свои пять пальцев.
Мы с мужем едва сводили концы с концами, экономили на всем, а потом я узнала правду, которая шокировала меня
Комментарии
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Элина Морозова
С наследством человек имеет право поступать на собственное усмотрение, продать , подарить... А вод доход от аренды наследственной собственности считается частным предпринимательством. С него по закону надо платить налоги. И если это происходит в браке- то считается семейным доходом. А вот скаредность и крохоборство очень неприглядная черта. И на мой взгляд граничит с психическим заболеванием. Жить во лжи и экономить на собственных детях- последнее дело. Теперь будет платить алименты на двоих детей.
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16 час.
Майя Maja
Да уж...ту т явно болезнью попахивает. Грех стяжательства в христианской этике один из семи смертных грехов((
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9 час.
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