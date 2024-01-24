Вниманию абитуриентов!

В 2024 году ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» (далее – Кадетский корпус) проводит набор на обучение граждан в 8 класс в возрасте не старше 15 лет (по состоянию на 31 декабря года поступления).
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