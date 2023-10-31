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Закон и Порядок

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США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»

США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»

С очередным громким заявлением в адрес России выступил глава Госдепа США Энтони Блинкен. По его утверждению, Соединенные Штаты «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса в Америку для экспертизы.

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виктор климахин
КАК  ОНИ ЛЮБЯТ   ПОЦЕЛУЙ  МОЮ   ЖОПУ  ТАК   ИМ  ХУЙ   В  ЖОПУ
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Михаил Риц
Передать, вместе с &quot; Сарматом &quot; и &quot; Посейдоном &quot;, чтобы долго не мучились. Русские люди добрые.
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