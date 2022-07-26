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«Летучий корабль» отправляется в сказку: что откроет детям спектакль театра молодёжи

«Летучий корабль» отправляется в сказку: что откроет детям спектакль театра молодёжи

Сказка «Летучий корабль» (6+) — одна из лучших в репертуаре Приморского краевого театра молодёжи. Наверное, все помнят одноимённый знаменитый мультфильм и чудесные песни, которые в нём звучали — от «Пой частушки, бабка-ёжка» до «До чего же мы несчастные, царевны, нам законом запрещается любить»… Перед режиссёром Лидией Василенко стояла непростая задача — создать постановку, которая будет рассказывать ту же историю, но при этом не будет являться копией или слабым отражением мультфильма.

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