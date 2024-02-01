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Уже скоро! XVII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи: Мацуев, Хабенский, Курентзис

Уже скоро! XVII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи: Мацуев, Хабенский, Курентзис

Ярчайшее музыкальное событие проводится в Сочи с 2008 года. На этот раз в программе - романсы и русские народные песни, которые исполнит дважды лауреат премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков, спектакль по «Маленькому принцу» - «Не покидай свою планету» - с Константином Хабенским (премьера состоялась ранее, еще в 2016 году, это уникальное произведение – фантазия на тему «Маленького принца», идея родилась у Константина Хабенского и Юрия Башмета и талантливо воплощена на сцене петербургским режиссером Виктором Крамером).

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