Экс-председатель Краснодарского краевого суда не задекларировал 7 млрд доходов

У подозреваемого обнаружили недвижимость в Сочи, Геленджике, Кропоткине, Краснодаре и Москве.Генеральная прокуратура подала иск в суд с требованием обратить в доход государства имущество бывшего председателя Краснодарского краевого суда, стоимость которого составляет 7 млрд рублей.