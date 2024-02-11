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Тело неизвестной женщины нашли в расселённом доме в Сестрорецке

Труп после осмотра направлен в морг для установления причины смерти. В субботу вечером в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Сестрорецка о том, что на втором этаже расселённого дома № 27 по Малой Канонерской улице она обнаружила труп женщины.

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