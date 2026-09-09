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VK подготовила образовательную, спортивную и музыкальную программу для Международного фестиваля молодежи

VK подготовила образовательную, спортивную и музыкальную программу для Международного фестиваля молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября, ФедералПресс. На Международном фестивале молодежи – 2026 в Екатеринбурге участники смогут посетить технологическое пространство VK, молодежную медиастудию, спортивные и образовательные мероприятия.

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