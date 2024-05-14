Конгресс США запросил у Пентагона доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

Конгрессмены США заявили, что обеспокоены из-за разработки спутникового оружия с ядерным зарядом и попросили министра обороны подготовить доклад с оценкой последствий детонации такого оружия в космосе до февраля 2025 года.
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