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Конгресс США запросил у Пентагона доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

Конгресс США запросил у Пентагона доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

Конгрессмены США заявили, что обеспокоены из-за разработки спутникового оружия с ядерным зарядом и попросили министра обороны подготовить доклад с оценкой последствий детонации такого оружия в космосе до февраля 2025 года.

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