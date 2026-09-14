Представлена сушилка с огромной лампой Xiaomi, которая выдерживает до 45 кг белья

Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max сочетает мощную систему сушки, антибактериальную обработку и огромную потолочную конструкцию, рассчитанную примерно на 80 вещей или два одеяла Xiaomi вывела на краудфандинг в Китае потолочную сушилку для белья Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max.