Представлена сушилка с огромной лампой Xiaomi, которая выдерживает до 45 кг белья

Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max сочетает мощную систему сушки, антибактериальную обработку и огромную потолочную конструкцию, рассчитанную примерно на 80 вещей или два одеяла Xiaomi вывела на краудфандинг в Китае потолочную сушилку для белья Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max.
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