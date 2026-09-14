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Представлена сушилка с огромной лампой Xiaomi, которая выдерживает до 45 кг белья

Представлена сушилка с огромной лампой Xiaomi, которая выдерживает до 45 кг белья

Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max сочетает мощную систему сушки, антибактериальную обработку и огромную потолочную конструкцию, рассчитанную примерно на 80 вещей или два одеяла Xiaomi вывела на краудфандинг в Китае потолочную сушилку для белья Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max.

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