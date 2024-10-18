Автомобили столкнулись на пустой дороге в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на проспекте Александра Невского Ранним утром 18 октября в Петрозаводске на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Станционной произошло ДТП.
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