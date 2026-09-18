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Царьград

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Набережную в Коктем-3 расписали текстами песен за деньги спонсоров

Набережную в Коктем-3 расписали текстами песен за деньги спонсоров

Набережную в микрорайоне Коктем-3 оформляют строками из песен о городе. Тексты наносятся не единым массивом: по мере продвижения вдоль реки перед прохожими постепенно раскрываются отдельные фрагменты, которые в итоге образуют цельное повествование.

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