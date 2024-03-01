Глава СК России запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав инвалида в столице

В социальных медиа сообщается, что жительница Москвы вызвала для себя и сына-инвалида такси, водитель которого отказался положить инвалидную коляску в багажник автомобиля, а затем не выполнил заказ и уехал.
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