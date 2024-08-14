Научно доказано, что у айтишников нет души. Это выяснили в МСПУ

Ученые выяснили, что чем дольше человек работает в айти, тем сильнее у него «притупляются» эмоции и эмпатияИсследование, проведенное в Московском психолого-социальном университете (МПСУ), показало, что длительная работа в сфере программирования может приводить к профессиональной деформации, заключающейся в снижении эмоционального интеллекта у специалистов: программисты, чьи основные «собеседники» — компьютерные коды, методы и функции, испытывают трудности в управлении эмоциями и эмпатии, что в теории должно сказываться на качестве их жизни.