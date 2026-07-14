QR-код для участников СВО: как получить и использовать

На «Госуслугах» запущен сервис «QR‑код для подтверждения статуса участника СВО» С 16 декабря 2025 года участники СВО и их родственники могут оформить QR‑код на Едином портале госуслуг для подтверждения статуса при посещении культурных и спортивных мероприятий.